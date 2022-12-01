В Україні впала кількість зареєстрованих злочинів після масованого ракетного удару 23 листопада
Нацполіція зафіксувала зменшення кількості зареєстрованих злочинів на 16%, тиждень із 23 по 30 листопада порівняли з попереднім
Про це звітує Національна поліція України в телеграм.
Зазначається, що із 23 листопада, дати масованого ракетного обстрілу України, поліція посилила заходи безпеки на вулицях та дорогах населених пунктів. У пресслужбі надають статистику про криміногенну ситуацію: кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16%, порівнюючи з тижнем, що передував.
Одночасно в поліції повідомляють про меншу кількість повідомлень про шахрайство (на 24%), викрадення транспортних засобів (на 23%), крадіжки (на 7%) та пограбування (на 3%).
Щодо ситуації з безпекою на автошляхах, НПУ інформує: кількість ДТП зменшилась на 13%; на 22% поменшало автопригод, у яких травмувалися люди; на 5% - смертей на дорогах.
- Нагадаємо, Міненерго повідомило про покращення ситуації з енергосистемою станом на 30 листопада, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.
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