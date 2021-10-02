В Україні зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу, 203 людини померли
За добу, 1 жовтня, в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19 та 209 летальних випадків
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У п'ятницю, 1 жовтня, в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіло 1104 дітей.
За минулу добу госпіталізовано 2 692 особи, летальних випадків – 203, одужало – 3 469 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.
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