В Україні зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу, 203 людини померли

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У п'ятницю, 1 жовтня, в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіло 1104 дітей.

За минулу добу госпіталізовано 2 692 особи, летальних випадків – 203, одужало – 3 469 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

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