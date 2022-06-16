В Україні запустили перший токен, забезпечений військовими облігаціями, мінімальна інвестиція - 100 грн
Українці зможуть інвестувати криптовалюту у військові облігації – на фінансовому ринку з'явився перший "криптобонд"
Про це повідомила фінансова група ICU у телеграм.
Згідно з повідомленням, ICU разом з текхнологічною компанією EVOL.TECH запустили криптобонд UACB - перший український токен, на 100% забезпечений реальними військовими облігаціями України.
Він дозволяє за мінімальної інвестиції – від 3 USDT (еквівалент 100 грн) анонімно вкласти заощадження у військові облігації.
"Всі кошти, залучені через військові облігації, йдуть безпосередньо в бюджет на потреби армії та країни", – пояснює фінансова група.
При цьому інвестиції відбуваються без комісії, а для реєстрації потрібен лише e-mail, що забезпечує анонімність інвестицій.
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