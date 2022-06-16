Про це повідомила фінансова група ICU у телеграм.

Згідно з повідомленням, ICU разом з текхнологічною компанією EVOL.TECH запустили криптобонд UACB - перший український токен, на 100% забезпечений реальними військовими облігаціями України.

Він дозволяє за мінімальної інвестиції – від 3 USDT (еквівалент 100 грн) анонімно вкласти заощадження у військові облігації.

"Всі кошти, залучені через військові облігації, йдуть безпосередньо в бюджет на потреби армії та країни", – пояснює фінансова група.

При цьому інвестиції відбуваються без комісії, а для реєстрації потрібен лише e-mail, що забезпечує анонімність інвестицій.

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