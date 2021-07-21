В Україні запустять систему екстреної допомоги за номером 112: Кабмін видав розпорядження

Відповідне рішення уряд схвалив 21 липня під час засідання, передає Еспресо.TV.

Кабінет міністрів затвердив зміни до розпорядження від 28 травня 2008 року № 770 щодо забезпечення функціонування міжвідомчої групи, яка буде керувати та слідкувати за впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером телефону 112.

Зокрема відповідальним за впровадження системи визначили Міністерство внутрішніх справ.

Сьогоднішнє розпорядження передбачає:

надання права голові міжвідомчої робочої групи отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для роботи групи;

визначення органів, відповідальних за створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи.

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