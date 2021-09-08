В Україні з'явився Telegram-бот для боротьби з "чорними" лісорубами та паліями

Про це під час презентації Telegram-бота в Укрінформі повідомив заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Держлісагентства Віктор Смаль, передає Укрінформ.

"Бот лісової галузі - це інструмент комунікації, який розробила наша команда у середовищі месенджера Telegram. Він покликаний з однієї сторони спростити та зробити ефективнішим процес спілкування з громадськістю, а з іншої - стати майданчиком, завдяки якому ми будемо швидше отримувати інформацію про те, що відбувається в наших лісах", - розповів Смаль.

За його словами, українці за допомогою бота зможуть повідомити держоргани про незаконні рубки, браконьєрство, пожежі, висловити можливі зауваження щодо невиконання умов аукціонних договорів поставки лісопродуктів та сформувати інформаційний запит.



"Функціонал буде змінюватись. Якщо ми будемо бачити запит і попит на нові інструменти, то будемо доопрацьовувати його. Розраховуємо на вашу допомогу", - підсумував Смаль.

Скористатись Telegram-ботом можна тут.