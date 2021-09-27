В уряді назвали імена новопризначених виконуючих обов'язки членів правління Нафтогазу
Кабінет міністрів визначив чотирьох нових виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз України"
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з повідомленням, уряд призначив виконуючих обов'язків членів правління НАК "Нафтогаз України".
"Перед новопризначеними керівниками поставлене завдання забезпечити стабільну роботу компанії та нарощувати видобуток вітчизняного газу. Також одним із головних завдань є організація безперебійного опалювального сезону", - зазначили у пресслужбі.
За інформацією відомства, виконання обов'язків членів правління зазначеного товариства покладено на директора з управління персоналом та соціальної політики Нафтогазу Олену Бойченко, радника голови правління Нафтогазу Владислава Воловика, радника голови правління Нафтогазу з питань видобутку газу Маврікія Калугіна та начальника казначейського департаменту Нафтогазу Романа Чумака.
У пресслужбі зазначили, що Кабмін також тимчасово, до формування нової незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України", бере на себе її функці. При цьому у відомстві додали, що уряд "зацікавлений якнайшвидше обрати незалежних членів наглядової ради відповідно до кращих міжнародних практик".
- Нагадаємо, Кабмін 27 вересня під час позачергового засідання взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України", звільнивши трьох її дійсних членів, які представляли державу.
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