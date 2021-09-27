В уряді назвали імена новопризначених виконуючих обов'язки членів правління Нафтогазу

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, уряд призначив виконуючих обов'язків членів правління НАК "Нафтогаз України".



"Перед новопризначеними керівниками поставлене завдання забезпечити стабільну роботу компанії та нарощувати видобуток вітчизняного газу. Також одним із головних завдань є організація безперебійного опалювального сезону", - зазначили у пресслужбі.



За інформацією відомства, виконання обов'язків членів правління зазначеного товариства покладено на директора з управління персоналом та соціальної політики Нафтогазу Олену Бойченко, радника голови правління Нафтогазу Владислава Воловика, радника голови правління Нафтогазу з питань видобутку газу Маврікія Калугіна та начальника казначейського департаменту Нафтогазу Романа Чумака.



У пресслужбі зазначили, що Кабмін також тимчасово, до формування нової незалежної наглядової ради НАК "Нафтогаз України", бере на себе її функці. При цьому у відомстві додали, що уряд "зацікавлений якнайшвидше обрати незалежних членів наглядової ради відповідно до кращих міжнародних практик".

Нагадаємо, Кабмін 27 вересня під час позачергового засідання взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз України", звільнивши трьох її дійсних членів, які представляли державу.

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