В уряді пропонують зробити платними дороги для вантажівок понад 12 тонн
Кабінет міністрів України схвалив проект змін до деяких законів, Бюджетного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення плати за використання автомобільних доріг загального користування
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.
"Мінінфраструктури підготувало законопроєкти, якими пропонується ввести оплату за користування дорогами державного значення для вантажівок більше 12 тонн. Логіка проєкту доволі проста: тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків, при цьому тисячі кілометрів доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок", - сказав він.
За його словами, для вантажівок пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування.
"Кошти консолідуватимуться у державному дорожньому фонді. Це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури для всіх", - підсумував Шмигаль.
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