В уряді пропонують зробити платними дороги для вантажівок понад 12 тонн

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Еспресо.TV.



"Мінінфраструктури підготувало законопроєкти, якими пропонується ввести оплату за користування дорогами державного значення для вантажівок більше 12 тонн. Логіка проєкту доволі проста: тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків, при цьому тисячі кілометрів доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок", - сказав він.



За його словами, для вантажівок пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування.



"Кошти консолідуватимуться у державному дорожньому фонді. Це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури для всіх", - підсумував Шмигаль.



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