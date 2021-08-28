В Ялті згорів дах багатоповерхівки

Локалізувати вогонь вдалося близько 0.00 за Києвом на площі 1 тис кв. метрів, передає Еспресо.TV.



Згорів лише дах, квартири вдалося відстояти.

За попередніми даними, причиною загоряння є замикання електропроводки, розташованої в технічній надбудові, наводить подробиці АРК.

Було евакуйовано 17 мешканців багатоквартирного будинку, в тому числі одного неповнолітнього. На даний час 15 осіб розміщені в пансіонаті імені А.П. Чехова. Про це повідомила так звана "мер міста" Яніна Павленко.

"Людей нагодували. Хтось пішов ночувати до рідних і сусідів, усіх бажаючих розмістили в пункти тимчасового розміщення. Жертв немає. Далі будемо вирішувати, що робити далі, оцінивши масштаб лиха", - заявила Павленко.

Раніше, цей будинок на вулиці Кривошти серйозно постраждав через потоп, що обрушився на місто 18 червня.





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