Вартість хліба може зрости на 15% попри те, що Україна має рекордну врожайність зернових, - голова підкомітету Ради з питань регуляторної політики

Про це під час круглого столу "Цінова ситуація на ринку борошна та хліба в Україні" сказала голова підкомітету з питань регуляторної політики Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ганна Лічман, передає Укрінформ.

"Україна має рекордну врожайність зернових, але вона ніяк не впливає на те, що хліб в Україні може бути дешевшим, а навпаки - саме завдяки зростанню цін на зернові у світі ми маємо зростання вартості хліба в Україні", - наголосила Лічман.

Під час круглого столу учасники дискусії зазначили, що цифри будуть зростати, бо Україна повністю інтегрована у світові продовольчі ринки. Тому ціни на внутрішньому ринку відповідатимуть світовим біржовим цінам.



Під час обговорення зазначили про такий світовий прогноз: незабаром ціни сягнуть $400 за 1 тонну пшениці і $450 за 1 тонну борошна.

"Тому ми не можемо казати про те, що хліб буде дешевшати на фоні рекордних врожаїв. Навпаки, більшість з колег назвали 10-15% зростання вартості хлібу за найближчий час", - підсумувала Лічман.

За її словами, держава має запропонувати якісь інструменти, щоб збалансовувати ціну. Однак Лічман додала, що такий спосіб, як декларування цін, не варто розглядати. Адже, як повідомила голова підкомітету, хлібопекарі скаржаться на такий інструмент. Реальна рентабельність та собівартість відрізняються від того, що вимагає рітейл (точка продажу або підприємство торгівлі в роздріб - ред.), тому хлібопекарі потерпають від декларування.

Вона зазначила, що поки що влада шукає дієві інструменти, однак на їх впровадження буде потрібен ще деякий час.