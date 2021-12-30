Вашингтон не сприймає безпекові вимоги Путіна серйозно, - експерт

Таку думку Краєв висловив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Перш за все, незважаючи на те, що американці готові обговорювати деякі пункти безпекового меморандуму, вони не готові показати, що вони в ньому зацікавлені. Але вони також почали розуміти що або хоч якось його обговорюють, або росіяни просто виходять з переговорів. Тому відсутність зустрічі Байдена та Путіна є показником того, наскільки американці серйозно сприймають запити Москви до НАТО і Вашингтону загалом. Тобто, спроба пониження рівня переговорного процесу в дипломатії завжди сприймається як показник ставлення сторони до тієї тематики, яку вони розбирають", - пояснив Краєв.



Експерт також зауважив, що Кремль буде і далі намагатись нав'язати контакти та очні зустрічі двох керівників держав. На думку Краєва, бажання Путіна повернути Росії геополітичну суб'єктність шляхом вирішення всіх питань на самітах найвищого рівня є очевидним і Кремль продовжуватиме таку політику.



"Кремль зміг виконати частину свого порядку денного відновлення розмови НАТО і Москви. Оскільки, так чи інакше, будь-які загострення та використання політико-психологічного, а не військового тиску було спрямоване на ті питання, які потрібно було вирішити Москві. І деякі з цих питань - це повернення до переговорного процесу Російської Федерації. Кремль хоче знову бути "рукопожатним" на міжнародній арені. Це показує те, що росіяни займають свої старі позиції і будуть їх закріплювати", - додав Краєв.

Нагадаємо, 30 грудня на вимогу РФ президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше Білий дім анонсував перемовини США та РФ щодо безпекової ситуації навколо України та діяльності НАТО, заплановані на 10 січня.

РФ підтвердила плани провести 10 січня перемовини зі США з безпекових питань.

Джо Байден не виключив можливості зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним 10 січня - у день, на який заплановані безпекові перемовини США і РФ.