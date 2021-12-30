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Вашингтон не сприймає безпекові вимоги Путіна серйозно, - експерт

30 грудня, 2021 четвер
14:57
війна з Росією Конгрес США

Експерт-американіст Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що відсутність зустрічі президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна є показником того, наскільки серйозно американці сприймають запити Москви до НАТО і Вашингтону

Таку думку Краєв висловив у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Перш за все, незважаючи на те, що американці готові обговорювати деякі пункти безпекового меморандуму, вони не готові показати, що вони в ньому зацікавлені. Але вони також почали розуміти що або хоч якось його обговорюють, або росіяни просто виходять з переговорів. Тому відсутність зустрічі Байдена та Путіна є показником того, наскільки американці серйозно сприймають запити Москви до НАТО і Вашингтону загалом. Тобто, спроба пониження рівня переговорного процесу в дипломатії завжди  сприймається як показник ставлення сторони до тієї тематики, яку вони розбирають", - пояснив Краєв.

Експерт також зауважив, що Кремль буде і далі намагатись нав'язати контакти та очні зустрічі двох керівників держав. На думку Краєва, бажання Путіна повернути Росії геополітичну суб'єктність шляхом вирішення всіх питань на самітах найвищого рівня є очевидним і Кремль продовжуватиме таку політику.

"Кремль зміг виконати частину свого порядку денного відновлення розмови НАТО і Москви. Оскільки, так чи інакше, будь-які загострення та використання політико-психологічного, а не військового тиску було спрямоване на ті питання, які потрібно було вирішити Москві. І деякі з цих питань - це повернення до переговорного процесу Російської Федерації. Кремль хоче знову бути "рукопожатним" на міжнародній арені. Це показує те, що росіяни займають свої старі позиції і будуть їх закріплювати", - додав Краєв.

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