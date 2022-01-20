Вбивство Гандзюк: суд залишив обвинуваченого в організації нападу Мангера під вартою

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

У четвер, 20 січня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, яку подала сторона захисту. Скарга стосувалася ухвали Дніпровського районного суду від 7 грудня 2021 року, якою задовольнили клопотання про продовження Мангеру строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Згідно з цією ухвалою Мангер повинен перебувати під вартою до 4 лютого 2022 року включно без визначення розміру застави.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 7 грудня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що Мангера обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України.

