Вбивство Гандзюк: суд залишив обвинуваченого в організації нападу Мангера під вартою
Київський апеляційний суд залишив під вартою Владислава Мангера, колишнього голову Херсонської обласної ради, обвинуваченого в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк
Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.
У четвер, 20 січня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, яку подала сторона захисту. Скарга стосувалася ухвали Дніпровського районного суду від 7 грудня 2021 року, якою задовольнили клопотання про продовження Мангеру строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно з цією ухвалою Мангер повинен перебувати під вартою до 4 лютого 2022 року включно без визначення розміру застави.
"За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 7 грудня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадують, що Мангера обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили кислотою. Жінку з опіками госпіталізували. 2 серпня її відправили на лікування у Київ. 4 листопада 2018 року близько 12:30 на офіційній сторінці групи підтримки Катерини Гандзюк з'явилася інформація про її смерть.
- За підозрою у співучасті у вбивстві Гандзюк затримано екс-помічника депутата від БПП Ігоря Павловського. 4 грудня Юрій Луценко заявив, що новим підозрюваним є Олексій Левін на прізвисько "Москал", якого раніше судили за організацію вбивств.
- Батько вбитої активістки Віктор Гандзюк заявив, що організатор убивства його дочки пов'язаний із головою Херсонської облради, членом ВО "Батьківщина" Владиславом Мангером і головою Херсонською облдержадміністрації, членом БПП Андрієм Гордєєвим, а також із заступником Гордєєва Євгеном Рищуком.
- Прокуратура оголосила Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Суд згодом заарештував Мангера.
- 28 липня 2020 року обвинувачення проти Мангера та Левіна направили до суду.
- 9 жовтня 2020 року двоє свідків підтвердили причетність Мангера та Левіна до вбивства Гандзюк.
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