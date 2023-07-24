Про це інформує ScienceAlert.

У досліджені виявили, що вегани мають лише 30% дієтичного впливу на навколишнє середовище, ніж їдці м'яса.

Дієтичні дані були отримані з великого дослідження раку та харчування, яке відстежувало одних і тих же людей протягом більш як два десятиліття.

"Ті, хто брав участь у нашому дослідженні, повідомили, що вони їли й пили протягом 12 місяців, і ми потім класифікували їх на шість різних груп: вегани, вегетаріанці, рибоїди та люди з низьким, середнім і високим вмістом м'яса на основі їх власних дієтичних звичок. Потім ми пов'язали їх дієтичні звіти з набором даних, що містить інформацію про вплив 57 тис. продуктів на навколишнє середовище", - пояснюють науковці.

Повідомляється, що навіть найменш стійка веганська дієта все ще була більш екологічною, ніж дієта найстійкішого м'ясоїда. Іншими словами, облік регіону походження та методів виробництва продуктів не приховує відмінностей у впливі на навколишнє середовище між дієтичними групами.

Як м’ясо і молочні продукти шкодять планеті більше, ніж рослинна їжа

Дієти з багатою тваринною їжею мають більший вплив на навколишнє середовище. М’ясо і молочні продукти від трьох до 100 разів більше шкодять планеті, ніж рослинна їжа. Це призводить до великих розбіжностей між веганами й м’ясоїдами. Наприклад, вегани в дослідженні виділили у чотири рази менше парникових газів, ніж м’ясоїди. Це тому, що м’ясо потребує більше землі, що знищує ліси й зменшує вуглецеве збереження. Він також споживає багато добрив зроблених з викопного палива для годування рослин для тварин. А тому корови та інші тварини виділяють гази самостійно.

Вегани також мали в чотири рази менший дієтичний вплив на землекористування, удвічі менший на водокористування, у три рази менший на забруднення води та на біорізноманіття, ніж їдці м’яса. Дієти з низьким вмістом м’яса також були значно екологічнішими, ніж дієти з високим вмістом м’яса.

Як рослинні дієти можуть допомогти зберегти планету від продовольчої кризи

Повідомляється, що ці висновки дуже важливі, тому що продовольча система створює близько 30% глобальних викидів парникових газів, 70% світового споживання прісної води та 78% забруднення прісної води. Близько 75% земель світу без льоду постраждали від людської діяльності, переважно сільського господарства та зміни землекористування, як-от вирубка лісів, що призводить до втрати біорізноманіття.

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У Британії м’ясоїдів стало менше за десятиліття до 2018 року, але для збереження планети Національна продовольча стратегія та Комітет зі зміни клімату радять їсти на 30%-35% менше м’яса. Дослідження показує, що продовольча система сильно впливає на навколишнє середовище та здоров’я в усьому світі, і це можна покращити переходом до більш рослинних дієт.

"Ми сподіваємося, що наша робота може спонукати політиків до дій, а людей до більш сталого вибору, продовжуючи їсти щось поживне, доступне та смачне", - додали у дослідженні.