Про це в інтерв’ю газеті Mail on Sunday розповів прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Я рішуче налаштований виконати свою обіцянку стосовно зупинки суден (з незаконними мігрантами, – ред.). Тож будьте певними: якщо потрапляєте сюди незаконно, ви не зможете залишитися. Нелегальна міграція не є справедливою щодо британських платників податків, вона не справедлива щодо тих, хто приїжджає сюди легально, і не правильно, що злочинним бандам слід дозволити продовжувати свою аморальну торгівлю", – заявив Сунак.

Відповідно до нового законопроєкту, що внесуть сьогодні до парламенту, усі мігранти, які незаконно потраплять до Королівства, отримуватимуть довічну заборону на повторний в’їзд до країни та втратять право на перебування на території упродовж періоду розгляду їх прохання про біженство, й будуть швидше депортовані.

"Досить погано, що нелегальні мігранти зараз зловживають нашою системою надання притулку, щоб зірвати своє вивезення. Але набагато гірше, що вони нині можуть оселитися тут назавжди та подати заявку, щоб стати громадянином. Можливість оселитися в цій країні й стати громадянином Великої Британії не є правом людини, це привілей – саме тому ми заборонимо нелегальним мігрантам коли-небудь повертатися до Великої Британії після того, як ми їх видалимо", – наголосило джерело в уряді.

В уряді сподіваються таким чином стримати потік незаконних мігрантів, які намагаються потрапити до Британії, перетнувши Ла-Манш.

"Близько 46 тис. мігрантів перетнули Канал у малих суднах минулого року, що суттєво більше, ніж 28 500, які зробили це у 2021. Британських міністрів попередили, що цього року до небезпечної подорожі можуть вдатися до 80 тис. мігрантів", – йдеться в повідомленні.