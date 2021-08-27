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"Велика приватизація": Фонд держмайна переніс аукціон з продажу ОГХК

27 серпня, 2021 п'ятниця
17:24
Економіка Фонд держмайна

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс аукціон з приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК)

Про це пише Економічна правда.

Згідно з повідомленням, ФДМУ скасував приватизаційний аукціон ОГХК, оскільки після перевірки отриманих заявок до торгів міг бути допущений лише один учасник. Найближчим часом Фонд збере аукціонну комісію для затвердження нової дати аукціону.

Загалом, за інформацією видання, Фонд держмайна отримав три заявки для участі в аукціоні з приватизації ОГХК. При цьому двоє з потенційних учасників подали неповний пакет документів.

"Процедура проведення аукціонів великої приватизації не передбачає можливості доопрацювання заявок, відповідно цим претендентам було відмовлено в участі в аукціоні. В рамках чинного законодавства, аукціон з одним учасником відбутися не може. Фонд прийняв рішення про скасування аукціону 31 серпня та повторне оголошення дати проведення", - пояснили у Фонді держмайна.

У відомстві додають, що, як і було заплановано, приватизаційний аукціон відбудеться у 2021 році.

Зазначається, що перенесення аукціону дасть можливість потенційним учасникам доопрацювати документи та повторно направити заявки. Також очікується участь інших великих гравців ринку, які вивчали дані про ОГХК, але, за інформацією радника, не встигли за два місяці завершити всі процедури аудиту та ухвалити інвестиційне рішення.

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аукціон
приватизація
ОГХК
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