Венедіктова: Microsoft та провідні юристи світу допомагатимуть Україні притягти до відповідальності РФ за воєнні злочини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Повідомляється, що робоча група (legal Task Force) надаватиме підтримку Україні у забезпеченні правосуддя для жертв міжнародних злочинів, вчинених Росією в нашій країні.

До її складу увійшли провідні світові юристи: Амаль Клуні, Королівський радник Річард Гермер, Королівський радник Тім Отті, Філіппа Вебб, Баронеса Хелена Кеннеді, яка очолює Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів, і Лорд Нойбергер – колишній голова Верховного суду Сполученого Королівства.

Також юридичні експерти з фірми "Covington & Burling LLP" із США на чолі з Ніхілом Гором, французької фірми "Sygna Partners" на чолі з Люком Відалом, а також фірми "Withers" на чолі з Еммою Ліндсі. Кожна з них уже представляє інтереси України, в тому числі, у випадку "Covington" і "Sygna", у Міжнародному суді ООН.

Робоча група отримуватиме також підтримку провідних науковців у галузі міжнародного гуманітарного права, в тому числі професора Марко Мілановича (Ноттінгемський університет) та професора Ендрю Клепема (Женевський академічний інститут), а також Центру із питань міжнародного управління та врегулювання спорів при Королівському коледжі у Лондоні, Фонду Клуні "За справедливість" та Інституту прав людини Міжнародної асоціації юристів.

Вказано, що всі члени робочої групи, а також юристи та науковці, які надаватимуть підтримку, будуть виконувати свою роботу на безоплатній основі.

Сфера її компетенції включатиме надання рекомендацій щодо притягнення до відповідальності, у тому числі через Організацію Об’єднаних Націй та регіональні організації.

Також вона надаватиме консультації та забезпечуватиме потенційне представництво у цивільних і кримінальних справах, у тому числі тих, які підпадають під дію законів універсальної юрисдикції, задля забезпечення притягнення до відповідальності та отримання репарацій у національних юрисдикціях.

Крім цього робоча група надаватиме стратегічні настанови щодо співпраці України з Міжнародним кримінальним судом.

Технологічним партнером робочої групи виступить корпорація Microsoft. Вона надаватиме безкоштовну технологічну допомогу з метою забезпечення захисту, аналізу та обміну доказами міжнародних злочинів із відповідними органами влади.

Нагадаємо, сьогодні, 29 березня, мер Києва Віталій Кличко заявив, що окупанти вдаються до варварства та викрадення міських посадовців, бо не можуть здолати нас.

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