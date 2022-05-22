Верховна рада денонсувала низку угод України із СНД та Росією, - нардеп Железняк
Україна розірвала низку угод з СНД, зокрема про боротьбу з незаконною міграцією та спільний аграрний ринок
Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.
Йдеться про угоди щодо боротьби з незаконною міграцією, про спільний аграрний ринок та увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів СНД у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Також український парламент денонсував Угоди між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухиленням від сплати податків.
Крім того, між Україною та РФ більше немає Угоди про уникнення подвійного оподаткування.
"Це ще один удар по економічним відносинам з РФ. Тепер доходи отримані у країні агресора будуть оподатковуватися і в Україні", - написав депутат.
- Нагадаємо, Рада затвердила вихід України з угод СНД про визначення походження товарів із країн, що розвиваються. Документ передбачає, зокрема, вихід України з угоди про правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій
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