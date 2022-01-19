Верховний суд визнав недійсним передання Протасового Яру забудовнику
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що договір суборенди землі у Протасовому Яру визнаний недійсним
Про це він написав у Telegram.
Після визнання судом першої інстанції договору суборенди недійсним до Верховного суду звернулася організація "Бора" - вона була основним орендарем землі Протасового Яру і передала її забудовнику.
За словами Кличка, Верховний суд вирішив залишити в силі рішення суду першої інстанції. Міський голова зазначив, що сам договір оренди землі порушує публічний порядок і юридичні вимоги.
"Бо колись Черновецький підписав його самовільно і без згоди Київради. Це встановлено в рішеннях попередніх судових інстанцій", - додав він.
Довідка: У 2007 році, за сприяння колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького, Київрада перевела Протасів Яр до території житлово-громадської забудови. Тут почала будувати дніпровська компанія ТОВ "Дайтона Груп", яка взяла ділянку в суборенду.
28 липня 2020 року Київрада повернула Протасовому Яру статус території зелених насаджень загального користування і визнала попередні рішення такими, що не відповідають інтересам громаді Києва.
У листопаді 2020-го "Дайтона Груп" подала до суду з вимогою скасувати рішення міської влади, а її дії визнати протиправними. Компанія переконувала, що Київрада не може скасувати своє попереднє рішення, бо його вже реалізували.
У квітні 2021 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив цей позов, але у вересні апеляційний суд скасував це рішення та ухвалив нове: відмовити в задоволенні адміністративного позову.
На початку січня 2022 року Верховний Суд став на бік Київради.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе