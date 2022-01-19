Верховний суд визнав недійсним передання Протасового Яру забудовнику

Про це він написав у Telegram.



Після визнання судом першої інстанції договору суборенди недійсним до Верховного суду звернулася організація "Бора" - вона була основним орендарем землі Протасового Яру і передала її забудовнику.



За словами Кличка, Верховний суд вирішив залишити в силі рішення суду першої інстанції. Міський голова зазначив, що сам договір оренди землі порушує публічний порядок і юридичні вимоги.



"Бо колись Черновецький підписав його самовільно і без згоди Київради. Це встановлено в рішеннях попередніх судових інстанцій", - додав він.



Довідка: У 2007 році, за сприяння колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького, Київрада перевела Протасів Яр до території житлово-громадської забудови. Тут почала будувати дніпровська компанія ТОВ "Дайтона Груп", яка взяла ділянку в суборенду.28 липня 2020 року Київрада повернула Протасовому Яру статус території зелених насаджень загального користування і визнала попередні рішення такими, що не відповідають інтересам громаді Києва.У листопаді 2020-го "Дайтона Груп" подала до суду з вимогою скасувати рішення міської влади, а її дії визнати протиправними. Компанія переконувала, що Київрада не може скасувати своє попереднє рішення, бо його вже реалізували.У квітні 2021 року Окружний адмінсуд Києва задовольнив цей позов, але у вересні апеляційний суд скасував це рішення та ухвалив нове: відмовити в задоволенні адміністративного позову.На початку січня 2022 року Верховний Суд став на бік Київради.​​​​​