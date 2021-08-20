Верховний суд зобов'язав українську дочку "Сбербанку" припинити використання торгової марки
Верховний суд зобов'язав українське дочірнє підприємство російського "Сбербанку" припинити використання цієї торгової марки на території України
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
Згідно з повідомленням, Верховний Суд ухвалив остаточне рішення в ініційованій Ощадбанком у 2016 році справі та поставив крапку в багаторічному судовому спорі "Сбербанку Росії" та "Сбербанку" щодо захисту прав на торговельну марку "Сбербанк" на території України.
"У зв'язку з отриманням остаточної перемоги Ощадбанк запевняє, що це важливе судове рішення не вплине на права та обов'язки клієнтів українського банку-опонента. Разом із тим це важливе рішення Верховного Суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зауважили, що ця справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п'ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Наразі акціонерне товариство "Сбербанк" зобов'язаний припинити незаконне використання цієї торгової марки в Україні.
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