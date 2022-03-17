Українські військові захопили російську станцію для розвідки й коригування вогню та знищили окупантів
"Ви ніби знову за стіною – між свободою і неволею": Зеленський заявив Бундестагу, що економічна співпраця з РФ є фінансуванням агресії проти України
Президент України Володимир Зеленський закликав німецького канцлера Олафа Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії.
Про це він заявив під час свого звернення до Бундестагу.
"Звертаюсь до вас після трьох тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, після восьми років війни на Сході моєї держави. Звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнує все, що є в Україні. Тисячі українців загинули, окупанти вбили 108 дітей посеред Європи. Я звертаюсь до вас після чисельних зустрічей, переговорів, заяв і прохань, та після кроків на підтримку, деякі з яких запізнілі", – заяви він.
Зеленський наголосив, що німецькі компанії зберігають безліч зв'язків з Росією і таким чином знову опиняються "за стіною між свободою і неволею". Президент дорікнув Німеччині, що ті зволікають з прийняттям рішення щодо вступу України в ЄС, як і зволікали з відповіддю щодо НАТО. Так само німецька влада зволікала з санкціями, які б могли попередити війну.
"Для когось це політика, а насправді це каміння для нової стіни. Коли ми просили про превентивні санкції ми звертались до Європи, ми звертались до багатьох країн, ми звертались до вас. Ми відчули спротив, ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку. І зараз торгівельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла війну у Європу є колючим дротом над стіною, яка розділяє Європу
Президент України Володимир Зеленський закликав німецького канцлера Олафа Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії. Він наголосив, що країни за океаном виявилися ближче, ніж Німеччина.
"Чому держави за океаном для нас виявилися ближчими, ніж ви? Тому що це стіна, яку хтось не помічає, але об яку б'ємося ми, поки воюємо за те, щоб зберегти свій народ. Канцлер Шольц, зруйнуйте цю стіну, дайте Німеччині заслужене лідерство, підтримайте нас, зупиніть війну, допоможіть нам її зупинити", – підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський показав на виступі в Конгресі США відео руйнувань і поранених і загиблих українців унаслідок війни РФ проти України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
0°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе
2022, четвер
17 березня
12:21
Жодна будівля не залишилася непошкодженою, окупанти розбомбили 80-90% Маріуполя, – заступник мера
11:52
Ексклюзив
Українці - радійте життю! Нам потрібно виграти війну, а не скиглити, - військовий психолог
11:39
Ексклюзив
"Росатом" та "Росенергоатом" підтримують військову агресію і ядерний тероризм, проти них потрібні санкції, – Котін
11:30
Мер Мелітополя після полону: дякую кожному, хто, не боячись ув'язнення і репресій, виходив на мітинги і декларував, що ми - вільний народ
11:16
На Миколаївщині прикордонники й морпіхи захопили російську вантажівку з боєприпасами та зброєю, - ДПСУ
11:15
Як не стати жертвою торгівців людьми. Центр протидії дезінформації дав поради для тих, хто виїхав із України через війну
11:04
Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 14 тис. осіб, 444 танки, 86 літаків і 108 гелікоптерів – Генштаб
10:31
Ексклюзив
Економіку Росії вже спіткав моральний дефолт, формальний великого значення не має, - Фурса
09:49
Ексклюзив
Дальність ураження до 200 км, точність до 100%: яку зброю отримає Україна, – військовий експерт
09:43
Княжицький: не вірю, що відмова від вступу до НАТО збереже життя, наш шанс перемогти дуже високий
09:11
Ексклюзив
Зеленський - найбільш впливовий у світі лобіст, а санкції проти Росії повинні бути жорсткішими, - Дубовик
08:49
Ексклюзив
РФ не полишає спроби організувати висадку десанту на узбережжі Чорного моря, - Фадєєва
08:45
Військові РФ із "Градів" обстріляли Мар'янське на Дніпропетровщині та влучили в периметр насосної станції, - Вілкул
08:43
Ексклюзив
Блокада Маріуполя - особисте рішення Путіна: йому потрібно, щоб місто впало, - Денисенко
08:25
Окупанти всю ніч били по Рубіжному, пошкодивши не менше за 27 будинків, і заважають цивільним виїхати, - Луганська ОВА
08:24
Ексклюзив
В Україні запасів зерна, олії та інших культур достатньо на роки, – президент Українського клубу аграрного бізнесу
08:06
Ексклюзив
Лукашенко робить усе можливе, щоби не вступати у війну проти України, Путіну немає в кого брати зброю, - Денисенко