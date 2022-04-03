Ви що видатні поети? Чи зараз час такий, щоб Гімн міняти? Навіть якщо за це проголосують, то мого підпису не буде, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський засудив депутатів, які ініціювали законопроєкт про зміну Національного Гімну України
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"Хочу сказати декілька слів тим політикам, які досі не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Придумали змінювати Національний Гімн. В мене питання до цих осіб. А що ви зробили у своєму житті такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова Гімну. Ви що видатні поети? Може ви відзначились чимось в боях за Україну? Чи зараз час такий, щоб Гімн міняти?", - сказав Зеленський.
За словами Президента України, він не підпише законопроєкт про зміну гімну навіть якщо за це проголосують у Раді.
"Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших законопроєктів варто було взяти зброю в руки та відправитись на поле бою. Якщо у вас є ці можливості. Навіть якщо за щось подібне проголосують, то мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час", - запевнив Володимир Зеленський.
1 квітня у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України. Ініціаторами стали Іван Юнаков та Георгій Мазурашу від партії "Слуга Народу".
- 1 народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт, який пропонує змінити перші чотири рядки Гімну України.
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