Ви що видатні поети? Чи зараз час такий, щоб Гімн міняти? Навіть якщо за це проголосують, то мого підпису не буде, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



"Хочу сказати декілька слів тим політикам, які досі не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Придумали змінювати Національний Гімн. В мене питання до цих осіб. А що ви зробили у своєму житті такого, щоб у вас з'явилось моральне право змінювати слова Гімну. Ви що видатні поети? Може ви відзначились чимось в боях за Україну? Чи зараз час такий, щоб Гімн міняти?", - сказав Зеленський.



За словами Президента України, він не підпише законопроєкт про зміну гімну навіть якщо за це проголосують у Раді.



"Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями. Вважаю, що авторам цих та інших законопроєктів варто було взяти зброю в руки та відправитись на поле бою. Якщо у вас є ці можливості. Навіть якщо за щось подібне проголосують, то мого підпису під таким законопроєктом не буде. Не витрачайте час", - запевнив Володимир Зеленський.



1 квітня у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо внесення змін до тексту Державного Гімну України. Ініціаторами стали Іван Юнаков та Георгій Мазурашу від партії "Слуга Народу".





1 народні депутати зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт, який пропонує змінити перші чотири рядки Гімну України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb