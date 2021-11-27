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Вибух на Миколаївщині. Уся остання інформація

27 листопада, 2021 субота
20:00
Суспільство

27 листопада 2021 року о 9:30 у місті Нова Одеса в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі) внаслідок чого зруйновано 2 квартири на 4 та 2 квартири на 5 поверхах

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинула 1 особа (о 16:46 підрозділами ДСНС деблоковано з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-пад завалу, в однієї особи перелом предпліччя - госпіталізований до лікарні, 2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились), розповідає пресслужба ДСНС.

З будинку проведено евакуацію 54 осіб.

Лишається надія врятувати ще двох осіб з-під завалів.


 

"На даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани ДСНС) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи ДСНС", - наголошують рятувальники.



Освітлення місця проведення рятувальних робіт забезпечено за допомогою освітлювальних мачт та автомобіля зв’язку і освітлення ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (oсобовий склад міняється через кожні півгодини), запевняє Державна служба із надзвичайних ситуацій.
 



На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування).

Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

До рятувальних робіт загалом залучено 211 осіб та 44 одиниці.

Працюють 2 кінологічні розрахунки та 2 професійних психологи.


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Миколаївщина
ДСНС
рятувальники
новини Миколаївщини
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