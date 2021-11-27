Вибух на Миколаївщині. Уся остання інформація

Наразі відомо, що внаслідок вибуху загинула 1 особа (о 16:46 підрозділами ДСНС деблоковано з-під завалу) та постраждало 3 особи (о 10:07 підрозділами ДСНС вивільнені з-пад завалу, в однієї особи перелом предпліччя - госпіталізований до лікарні, 2 особи - в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились), розповідає пресслужба ДСНС.



З будинку проведено евакуацію 54 осіб.



Лишається надія врятувати ще двох осіб з-під завалів.







"На даний час підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани ДСНС) продовжуються роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи ДСНС", - наголошують рятувальники.







Освітлення місця проведення рятувальних робіт забезпечено за допомогою освітлювальних мачт та автомобіля зв’язку і освітлення ДСНС.



Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно та організовані позмінно (oсобовий склад міняється через кожні півгодини), запевняє Державна служба із надзвичайних ситуацій.







На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування).



Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства.

До рятувальних робіт загалом залучено 211 осіб та 44 одиниці.



Працюють 2 кінологічні розрахунки та 2 професійних психологи.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb