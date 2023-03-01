Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву.

"З березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти правила виплат пенсій та соціальних виплат РФ. Згідно з ними, відповідні виплати можливі лише з наявністю російського паспорта. Водночас паспортизація в регіоні триває повільно, й велика кількість населення ігнорує отримання паспортів ворога", - ствердили в ЦНС.

Так, фахівці наголосили, що при цьому окупанти заборонили обіг гривні: місцеві мешканці позбавлені українських виплат.