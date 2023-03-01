Від березня на тимчасово загарбаних територіях РФ виплачує пенсії та соцпідтримку лише власникам російських паспортів
За даними Центру нацспротиву, від 1 березня росіяни на тимчасово окупованих територіях нараховуватимуть соцвиплати та пенсії лише власникам паспортів РФ
Про це мовиться на сайті Центру національного спротиву.
"З березня на тимчасово окупованих територіях почали діяти правила виплат пенсій та соціальних виплат РФ. Згідно з ними, відповідні виплати можливі лише з наявністю російського паспорта. Водночас паспортизація в регіоні триває повільно, й велика кількість населення ігнорує отримання паспортів ворога", - ствердили в ЦНС.
Так, фахівці наголосили, що при цьому окупанти заборонили обіг гривні: місцеві мешканці позбавлені українських виплат.
- 20 лютого повідомлялося, що Центру спротиву стало відомо, що від березня набувають чинності нові правила російської влади у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
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