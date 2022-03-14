Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 600 цивільних людей, - ООН

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини, передає Радіо Свобода.



У ООН надали дані від 24 лютого до півночі 13 березня.

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари. УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі"Й, – йдеться в повідомленні.

Це стосується, наприклад, Ізюму (Харківська область), Маріуполя і Волновахи (Донецька область).

Ці повідомлення "підлягають подальшій верифікації та не включені до статистики".