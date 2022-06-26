Від початку повномасштабної війни РФ в Україні загинуло 339 дітей та ще 613 поранено
В Україні від 24 лютого російські окупанти вбили 339 дітей, ще 613 отримали поранення й пошкодили 2061 заклад освіти
Про це інформує в телеграмі Офіс генпрокурора.
"Більше ніж 952 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 26 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 339. Зросла кількість поранених - понад 613", - йдеться в повідомленні.
Дані не точні, оскільки встановлюється інформація на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 335, Харківщині - 179, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 57, Херсонщині - 52, Миколаївщині - 48, а також 31 у Запорізькій та 17 - Сумській областях.
23 червня внаслідок артобстрілів рашистів смт. Малорязанцеве Попаснянського району, що на Луганщині, отримали поранення двоє дітей - 6 та 9 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю.
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