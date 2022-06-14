Від початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 32 500 військових, 179 гелікоптерів і 1434 танки
З 24 лютого РФ втратила близько 32 500 військових, 179 гелікоптерів і 1434 танки. Найбільших втрат Росія зазнала на Бахмутському напрямку
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 32500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1434 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
- артилерійських систем – 721 (+3) од,
- РСЗВ - 229 (+3) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків – 213 (+0) од,
- гелікоптерів – 179 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,
- спеціальна техніка - 54 (+0).
Найбільших втрат противник знову зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.
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