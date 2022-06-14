Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 32500 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1434 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,

артилерійських систем – 721 (+3) од,

РСЗВ - 229 (+3) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків – 213 (+0) од,

гелікоптерів – 179 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).

Найбільших втрат противник знову зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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