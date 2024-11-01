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Головна Кіно Warner Bros. розробляє повнометражний фільм "Гра престолів"

Warner Bros. розробляє повнометражний фільм "Гра престолів"

Дар'я Тарасова
1 листопада, 2024 п'ятниця
22:49
Кіно Залізний трон з "Гри престолів"

Студія Warner Bros. готує принаймні один повнометражний фільм, дія якого відбувається в фантастичному всесвіті за циклом романів Джорджа Мартіна "Пісня льоду й полум'я"

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

"Гра престолів" може вийти на великих екранах. Студія Warner Bros. тихо розробляла фільм, заснований на фентезійному всесвіті Джорджа Мартіна.

Численні джерела стверджують, що проєкт перебуває на дуже ранній стадії розробки. Наразі фільм не має режисера, акторського складу чи сценариста. Але Warner Bros. прагне дослідити ідею втілення проєкту на великих екранах.

Цей крок може означати зміну стратегії компанії щодо власності. Шоураннери оригінального серіалу HBO "Гра престолів" Девід Беніофф і Ден Вайс хотіли завершити серіал трьома повнометражними фільмами замість останнього сезону, що вийшов 2019 року. Мартін також був захоплений ідеєю фільму. Але протягом тривалого часу HBO рішуче опирався цій ідеї. Натомість він хотів зберегти престижний серіал як власність HBO.

Однак після закінчення оригінального серіалу відбулася незліченна кількість змін у керівному складі компанії. HBO тепер очолює Кейсі Блойс, а кіностудію раніше очолювали Майк Де Лука та Пам Ебді. Також зміни відбулися в кіно і телебаченні, зокрема зʼявилася готовність переносити кінематографічні властивості на малий екран і навпаки.

У 2022 році HBO запустив хітовий серіал-приквел "Дім дракона", який нещодавно показав другий сезон. У мережі також є новини про майбутній серіал-приквел "Лицар семи королівств", запланований на 2025 рік. У розробці є й інші ідеї. 

  • Шоураннер і співавтор "Дому дракона" Раян Кондал повідомив, що приквел "Гри престолів" включатиме ще два сезони. Тож 4-й сезон стане останнім.
     
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