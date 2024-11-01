"БожеВільні" вже тут : що подивитися на вихідних

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"БожеВільні"

У кінотеатрах з 31 жовтня

Ця історична драма та трилер Дениса Тарасова є першим художнім фільмом про радянську каральну психіатрію. Творців фільму, над яким працювали близько чотирьох років, консультував колишній політв’язень та дисидент, лікар-психіатр Семен Глузман, якого у 70-ті роки радянська влада засудила на 10-річне заслання і який відбував покарання разом з Іваном Світличним та Левком Лук'яненком. Декорації створювали з максимальною достовірністю. Зокрема в старому корпусі психіатричної лікарні на вулиці Кирилівській у Києві, що став однією із локацій зйомок, побудували двір і зробили ремонт за зразком 1970-х. Фільм, який розповідає про зло тоталітарної системи, резонує із сучасними подіями. Зокрема представлені фізичні тортури зараз переживають українці на окупованих територіях.

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Отож, "Київ 1970-ті роки. Андрій (Костянтин Темляк) спілкується українською, слухає зарубіжний рок та понад усе цінує свободу. Інакодумство у ті часи було не прийнято. Відповідної статті у кримінальному кодексі не знайшлося, тож Андрія, за усталеною практикою, відправили до психлікарні. Таким як він зазвичай ставили вигаданий діагноз, якого не існувало більше ніде у світі – "млявоплинна шизофренія". Введення великих доз психотропних препаратів разом з постійними приниженнями й тортурами робили свою справу і люди потроху втрачали сили до опору системі. Перед Андрієм постав вибір – слухняно співпрацювати з цією системою чи терпіти, в надії розповісти світові правду".

У головних ролях Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин

"Закон Лідії Поет" (2 сезон)

На Netflix з 30 жовтня

Продовження захопливої костюмованої драми про першу жінку в історії Італії, яка стала юристкою, Лідію Поет. Мова про кінець ХІХ століття, коли такий фах вважався виключно чоловічим. Отож Лідії Поет довелося кинути виклик суспільству. Попри всі перепони, забобони, підступи та плітки, ця жінка зуміла реалізуватися як професійний юрист і довести італійському суспільству, що успішність в професії насправді не залежить від статі, а від розуму, сміливості, кмітливості, винахідливості та інших якостей.

У цьому сезоні Лідія прагнутиме змінити закон, який не дозволяє їй займатися адвокатською практикою. І поки Лідія Поет боротиметься за своє місце у світі, створеному чоловіками для чоловіків, глядач відчитуватиме у кінорозповіді проблеми гендерної рівності та особистісного зростання.

У головних ролях Матильда де Анджеліс, Едуардо Скарпетта, П’єр Луїджі Пазіно

"Дипломатка" (2 сезон)

На Netflix з 31 жовтня

Політична драма режисерки Дебори Кан, у якій мова про життя американської дипломатки, втягнутої в міжнародні конфлікти та політичні інтриги в Лондоні. Інакше кажучи, серіал, який прихильно сприйняла критика, називаючи його одним із найкращих серіалів Netfliх, продовжує досліджувати залаштункові контакти США та Британії, поєднуючи політику та мелодраму. Властиво, серіал не стільки про конкретну людину, скільки про абстрактний ідеал жінки при владі. І незалежно від того, поділяє хтось цей ідеал чи ні, серіал настільки серйозний, наскільки його герої можуть бути цинічними.

У ролях Кері Расселл, Руфус Сьюелл, Девід Ґьясі, Еллісон Дженні та ін.

"Гарячий шоколад" (або "Як вода для шоколаду" ( серіал))

На HBO з 3 листопада

Екранізація культового роману Лаури Есквівель Вальдес - мексиканської письменниці, що у 2018 році увійшла до журі Академії кінематографічних мистецтв і наук, яка щорічно вручає премію "Оскар". Шестисерійний серіал, продюсером якого є Сальма Гайєк Піно, досліджує складність кохання, обмеженого непорушними мексиканськими сімейними традиціями. Властиво, ця драматична історія про кохання та боротьбу за свободу серед відчайдушної консервативної обстановки вже була екранізована у 1992 році. І здобула чимало шанувальників. Отож сьогодні перед творцями стоїть найбільший виклик: не опустити планку.

За сюжетом двом закоханим - Тіті і Педро - перешкоджають бути разом консервативні традиції їхніх сімей. Без боротьби у цій дійсності навряд чи що здобудеш. Тіта починає боротися за своє кохання та свободу світі, де мовою її найглибших емоцій є кулінарія.

У ролях Ірен Азуела, Азул Гвайта, Ана Валерія Бесерріль та ін.

<h2>"Втеча на вікенд"</h2><h3>У кінотеатрах з 31 жовтня</h3><p>Бойовик та трилер за сценарієм іменитого Люка Бессона зняв Джордж Хуан – американський режисер, чиї батьки емігрували з Тайваню до США. Бессон виношував ідею з 2013 року. Знімали фільм у копродукції США та Франції. Усі зйомки, як і події фільму, відбувалися у столиці Тайваню Тайбеї. Провідні ролі у фільмі зіграли Люк Еванс та Санґ Канґ, які раніше разом з’являлись у 6 і 7 частинах "Форсажу". Однак критики уже назвали цю стрічки доволі посередньою: немає тут ні по-особливому напружених сцен, ні цікавого вирішення битв та переслідувань, та й взаємини героїв доволі прогнозовані. Однак є в цьому фільмі і плюс: хоча ви не згадуватимете про нього в прийдешності, під час перегляду все ж не буде нудно. </p><p>Отож "американський агент управління по боротьбі з наркотиками Джон Лоулор якось до безтями закохався у Джоуї Кванг, дівчину з Тайбею, яка була перевізницею наркотиків, - анонсують фільм. - Життя не було привітне до таких стосунків, тож вони розсталися. Минуло 15 років. Джон налаштований завершити одну важливу справу. Таємний інформатор допомагає йому повернутися у місто. Джоуї живе у розкошах та стала дружиною місцевого мафіозі. Джон дуже хоче завершити розпочату давно справу, а ще більше хоче бути разом зі своєю коханою".</p><p>У головних ролях Люк Еванс , Вірджинія Чієн, Ваятт Янг, Квай Луньмей, Патрік Лі</p><p><a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=fUosYVN9KmE" rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=fUosYVN9KmE</a> <iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fUosYVN9KmE?si=SMlEM4-aXzEyw-Nq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

"Втеча на вікенд"

У кінотеатрах з 31 жовтня

Бойовик та трилер за сценарієм іменитого Люка Бессона зняв Джордж Хуан – американський режисер, чиї батьки емігрували з Тайваню до США. Бессон виношував ідею з 2013 року. Знімали фільм у копродукції США та Франції. Усі зйомки, як і події фільму, відбувалися у столиці Тайваню Тайбеї. Провідні ролі у фільмі зіграли Люк Еванс та Санґ Канґ, які раніше разом з’являлись у 6 і 7 частинах "Форсажу". Однак критики уже назвали цю стрічку доволі посередньою: немає тут ні по-особливому напружених сцен, ні цікавого вирішення битв та переслідувань, та й взаємини героїв доволі прогнозовані. Однак є в цьому фільмі і плюс: хоча ви не згадуватимете про нього в прийдешності, під час перегляду все ж не буде нудно.

Отож "американський агент управління по боротьбі з наркотиками Джон Лоулор якось до нестями закохався у Джоуї Кванг, дівчину з Тайбею, яка була перевізницею наркотиків, - анонсують фільм. - Життя не було привітне до таких стосунків, тож вони розсталися. Минуло 15 років. Джон налаштований завершити одну важливу справу. Таємний інформатор допомагає йому повернутися у місто. Джоуї живе у розкошах та стала дружиною місцевого мафіозі. Джон дуже хоче завершити розпочату давно справу, а ще більше хоче бути разом зі своєю коханою".

У головних ролях Люк Еванс , Вірджинія Чієн, Ваятт Янг, Квай Луньмей, Патрік Лі