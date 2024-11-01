В Тегерані побоюються, що в разі перемоги Трамп дозволить Ізраїлю завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, - Reuters

Про це пише Reuters.

Іранські лідери та їхні регіональні союзники в Лівані, Іраку та Ємені стурбовані тим, що Дональд Трамп цілком може перемогти 5 листопада на виборах президента США й це може призвести до додаткових проблем для них.

За словами іранських, арабських і західних офіційних осіб, головне занепокоєння Ірану полягає в тому, що Трамп може надати повноваження прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу завдавати ударів по ядерних об’єктах Ірану, проводити цілеспрямовані вбивства та відновити свою "політику максимального тиску" шляхом посилення санкцій проти нафтової промисловості.

Вони припускають, що Трамп, який був президентом у 2017-2021 роках, чинитиме максимальний тиск на верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, щоб той поступився, прийнявши угоду про ядерне стримування на умовах, установлених ним самим та Ізраїлем.

"Трамп або висуне Ірану дуже жорсткі умови, або дозволить Ізраїлю завдати цілеспрямованих ударів по його ядерних об’єктах. Він повністю підтримує військові дії проти Ірану. Це день мрії Нетаньягу — повернути Трампа в Білий дім", - заявив голова дослідницького центру Gulf Research Center Абдельазіз ас-Сагер.

Високопоставлений іранський чиновник, який відмовився називати своє імʼя, сказав виданню, що Тегеран "готовий до будь-яких сценаріїв. Ми (протягом десятиліть) послідовно знаходили способи експортувати нафту в обхід суворих санкцій США і зміцнили наші зв'язки з рештою країн незалежно від того, хто був у Білому домі".

Але інший іранський чиновник сказав, що перемога Трампа буде кошмаром, адже "він посилить тиск на Іран, щоб догодити Ізраїлю, переконатися, що нафтові санкції будуть повністю виконані. Якщо так, (наш) істеблішмент буде економічно паралізований".