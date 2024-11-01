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Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії

Ярослава Наумова
1 листопада, 2024 п'ятниця
18:24
Єврокомісія

Єврокомісія висловила сумнів у необхідності продовжувати державне фінансування для телемарафону та порадила відновити рівні умови для роботи телеканалів і плюралізм медіа. Представники влади відповіли, що телемарафон “Єдині новини” існуватиме до закінчення війни

Зміст

“По суті, українська влада бере на себе відповідальність із гальмування нашого шляху до ЄС через таку дріб”язкову причину”, - зауважує народний депутат Микола Княжицький в інтерв”ю Радіо NV.

Політик звернув увагу, що якщо українська влада хоче в якийсь спосіб мати прогрес в нашому долучення до Європейського Союзу, то треба прислухатися до рекомендацій Єврокомісії та не створювати додаткових проблем на цьому шляху.

“Єврокомісія згадала про плюралізм думок. Це означає, що мають повернутися в ефір, в тому числі і ті телеканали, які були закриті. І не має бути тиску на медіа. Вони також зауважили, що з державного бюджету не можна фінансувати приватні компанії, які монопольно розповідають про владу. І третє, що було сказано, що канал Рада повинен показувати діяльність парламенту”, - перераховує політик зауваження зі звіту Єврокомісії та наголошує, що на них варто реагувати.

“Те, що війна триває, не означає, що не має бути демократії. У звіті Єврокомісії зазначено про те, що, всі способи регуляції медіа мають враховувати ту важку ситуацію, яка є в Україні. Військова цензура - це абсолютно нормально”, - зауважує політик і в інтерв”ю. 

Ми маємо орієнтуватися на наших союзників - демократичні країни, адже в боротьбі з Росією ми відстоюємо якраз демократичні принципи,  які не сумісні з обмеженням роботи медіа та цензурою. “Просування телемарафону - це якраз і є втіленням ноток елементів авторитаризму нашої влади і елементів корупції або підкупу олігархів. Ніякої іншої користі від цього немає”, - вважає депутат. 

За словами Миколи Княжицького, марафон “Єдині новини” не потрібно розпускати: треба дати свободу тим каналам, які в ньому мовлять, і припинити фінансувати його за державний кошт. 

“1,6 млрд грн на марафон - це великі гроші. Це більше за бюджет багатьох міністерств і відомств, за цей бюджет можна підтримати армію, куди ми, власне, і пропонували направити ці гроші… Можна було б купити війському амуніцію, і допомогти тим самим стабілізувати лінію фронту. Але ми стабілізуємо пропаганду”, - резюмує політик.

  • 30 жовтня Єврокомісія розкритикувала телемарафон та заявила, що Україна має працювати над відновленням "плюралістичного медіаландшафту".
  • Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що рекомендації Єврокомісії щодо марафону "Єдині новини" взяті до уваги і держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану.
  • В проєкті державного бюджету на 2025 рік на телевізійний марафон "Єдині новини" передбачено витратити півтора мільярда гривень.
  • Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що до телемарафону "Єдині новини" виникають обґрунтовані питання, і він наразі не виправдовує виділених коштів.
Теги:
Суспільство
Микола Княжицький
Вступ в ЄС
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