Збереження телемарафону гальмує шлях до ЄС, - Княжицький про звіт Єврокомісії

“По суті, українська влада бере на себе відповідальність із гальмування нашого шляху до ЄС через таку дріб”язкову причину”, - зауважує народний депутат Микола Княжицький в інтерв”ю Радіо NV.

Політик звернув увагу, що якщо українська влада хоче в якийсь спосіб мати прогрес в нашому долучення до Європейського Союзу, то треба прислухатися до рекомендацій Єврокомісії та не створювати додаткових проблем на цьому шляху.

“Єврокомісія згадала про плюралізм думок. Це означає, що мають повернутися в ефір, в тому числі і ті телеканали, які були закриті. І не має бути тиску на медіа. Вони також зауважили, що з державного бюджету не можна фінансувати приватні компанії, які монопольно розповідають про владу. І третє, що було сказано, що канал Рада повинен показувати діяльність парламенту”, - перераховує політик зауваження зі звіту Єврокомісії та наголошує, що на них варто реагувати.

“Те, що війна триває, не означає, що не має бути демократії. У звіті Єврокомісії зазначено про те, що, всі способи регуляції медіа мають враховувати ту важку ситуацію, яка є в Україні. Військова цензура - це абсолютно нормально”, - зауважує політик і в інтерв”ю.

Ми маємо орієнтуватися на наших союзників - демократичні країни, адже в боротьбі з Росією ми відстоюємо якраз демократичні принципи, які не сумісні з обмеженням роботи медіа та цензурою. “Просування телемарафону - це якраз і є втіленням ноток елементів авторитаризму нашої влади і елементів корупції або підкупу олігархів. Ніякої іншої користі від цього немає”, - вважає депутат.

За словами Миколи Княжицького, марафон “Єдині новини” не потрібно розпускати: треба дати свободу тим каналам, які в ньому мовлять, і припинити фінансувати його за державний кошт.

“1,6 млрд грн на марафон - це великі гроші. Це більше за бюджет багатьох міністерств і відомств, за цей бюджет можна підтримати армію, куди ми, власне, і пропонували направити ці гроші… Можна було б купити війському амуніцію, і допомогти тим самим стабілізувати лінію фронту. Але ми стабілізуємо пропаганду”, - резюмує політик.