Від українських кіновиробників - Збройним Силам. Правовласники продали права на стрічку "Черкаси", а виручені гроші спрямують на підтримку армії
Команда фільму "Черкаси" продала права на трансляцію фільму в Чехію. Вся сума контракту буде перерахована на підтримку Збройниз сил України
Про це повідомляє уFacebook ДержКіно України.
"Від українських кіновиробників - ЗСУ! Команда стрічки "Черкаси" продала права на телетрансляцію фільму в Чехію. За спільним рішенням виробника фільму, Держкіно та міжнародного дистрибьютора Film.UA Grup вся сума контракту буде перерахована на підтримку Захисників України. А наші сусіди зможуть побачити з чого розпочалася ця кривава загарбницька війна у 2014 році"- йдеться у повідомленні.
Також у Держкіно закликали міжнародні медіа купувати українську кінопродукцію і таким чином підтримувати Збройні Сили України.
"Працюємо далі! Закликаємо міжнародні медіа купувати українське кіно і тим самим підтримувати українську армію! Стрічка "Черкаси" створена МКК film service за підтримки Державного агентства України з питань кіно", - зазначили у Держкіно.
Фільм "Черкаси" вийшов у прокат в лютому 2020 року. Стрічка створена на основі реальних подій і розповідає про останній український корабель у Криму, який чинив опір і продовжував боротьбу.
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