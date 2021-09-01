Виділять $45 млн допомоги: Вашингтон продовжить діалог із Києвом щодо ситуації з безпекою в регіоні
Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський у середу мають намір оголосити про запуск діалогу з енергетики та клімату, метою якого буде, зокрема, вирішення проблем, пов'язаних із впливом газопроводу "Північний потік 2"
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
"Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи для боротьби з кліматичною кризою та зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США", - зазначається у повідомленні.
Уточнюється, що мета цього діалогу, серед іншого, полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потоку 2".
Окрім того, в Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України, "потерпілий унаслідок кризи з Росією на сході" країни.
Також повідомляється, що Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги.
"Говорячи про гуманітарну допомогу, ми також продовжуємо підтримувати українців, які, як і раніше, страждають від кризи з Росією на сході, й раді оголосити, що цього року уряд США надасть додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, щоб допомогти вирішити проблеми українців, які від цього залишаються в нужді", - сказано на сайті Білого дому.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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