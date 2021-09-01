Виділять $45 млн допомоги: Вашингтон продовжить діалог із Києвом щодо ситуації з безпекою в регіоні

Про це повідомляється на сайті Білого дому.



"Говорячи про енергетику, президенти оголосять про нові ініціативи для боротьби з кліматичною кризою та зміцнення енергетичної безпеки України, зокрема про запуск оновленого стратегічного діалогу з енергетики та клімату, на чолі якого стане міністерство енергетики США", - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що мета цього діалогу, серед іншого, полягає в тому, щоб продовжити вирішувати проблеми впливу "Північного потоку 2".

Окрім того, в Білому домі заявили, що продовжать підтримувати народ України, "потерпілий унаслідок кризи з Росією на сході" країни.

Також повідомляється, що Вашингтон надасть Києву додатково $45 млн гуманітарної допомоги.

"Говорячи про гуманітарну допомогу, ми також продовжуємо підтримувати українців, які, як і раніше, страждають від кризи з Росією на сході, й раді оголосити, що цього року уряд США надасть додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги, щоб допомогти вирішити проблеми українців, які від цього залишаються в нужді", - сказано на сайті Білого дому.