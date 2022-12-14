Відмивали мільйони, пов'язані зі справою Магнітського: в Іспанії викрили групу росіян, яка за брудні гроші купувала в країні нерухомість
В Іспанії викрили групу росіян, яка відмивала кошти, пов'язані зі справою Магнітського про корупцію, та купувала на них нерухомість у країні
Про це повідомляє Європол.
Зазначають, що заходи проти злочинного угруповання здійснювалися за підтримки Європолу та Євроюсту. Група відмивала гроші, які пов'язані зі справою Магнітського про корупцію в Росії на 219 млн євро.
Іспанські слідчі з'ясували, що за цим стоїть група громадян Росії. Вони мали незначні зв'язки з Іспанією або ж узагалі їх не мали, а також були власниками низки підставних компаній, які не вели реальної підприємницької діяльності.
Гроші угруповання відмивало через банківські рахунки в Європі. Вони або надсилали їх на власні рахунки в Іспанії, або ж іспанським агентствам нерухомості, які мали тісні зв'язки з російською громадою. Після цього вони купували нерухомість від імені ймовірних клієнтів.
Одного зі зловмисників затримали на Канарських островах. Він виявився центральним у цій схемі. Його ім'я не розголошують.
Також у Європолі додали, що станом на 14 грудня 2022 року в Іспанії конфіскували 75 об'єктів нерухомості, загальна вартість яких складає 25 млн євро.
Довідка: список Магнітського - це перелік людей, які відповідальні за смерть через утримання під ватрою та жорстоке поводження аудитора Сергія Магнітського. Також вони несуть відповідальність за інші порушення прав людини в РФ та за серію розкрадань коштів з росбюджету під виглядом повернення податків. Їх викрила група юристів і аудиторів, включно з Магнітським.
- 31 травня 2021 року Бельгія арештувала 400 тис. євро, які фігуранти справи Магнітського про відмивання коштів отримали від продажу квартири в Антверпені, а Латвія конфіскувала квартиру у Ризі, яку придбав громадянин РФ.
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