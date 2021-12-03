"Відмова від НАТО та зняття питання Криму": політолог назвав можливі передумови для прямих перемовин між РФ та Україною
Політолог Олександр Мусієнко вважає, що прямі перемовини між президентами України та Росії Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним призведуть до розколу в українському суспільстві
Про це він заявив у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.
"Для того, щоб перемовини відбувались, мають бути передумови. Росія посилає сигнали: відмова від НАТО, виконання Мінських домовленостей з інтеграцією Донбасу на найжорсткіших умовах в Україну, зняти питання Криму, нейтральний статус України. Це приблизно перелік умов, які можуть висуватись Кремлем, як передумова до обговорень під час зустрічі. Інші умови там ніхто обговорювати не збирається і не буде", - сказав політолог.
Він задається питанням, чи хтось уповноважить президента на такі перемовини.
"Росія ще активніше педалює цю тему, їм же вигідно. Тому що, для них у будь-якому випадку, сценарій виграшний. Піде президент на перемовини - розкол українського суспільства, політикуму і нестабільність. Не піде - теж можна хитати ситуацію", - вважає Мусієнко.
Політолог звернув увагу на пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоган щодо посередництва між Україною і РФ.
"Я б взагалі зосередився на пропозиції Туреччини і наполягав на тому, щоб Мінський формат перенести до Стамбулу чи Анкари. Давайте пропонувати там перемовини. А ідея прямих перемовин - вона хибна. Не можна іти на такі кроки, коли Росія продовжує слабшати. Треба почекати, перемовний формат сам викристалізується по собі. Не треба поспішати з кроками, які матимуть точно негативні наслідки для державності та українського народу", - підсумував політолог.
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