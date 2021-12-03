"Відмова від НАТО та зняття питання Криму": політолог назвав можливі передумови для прямих перемовин між РФ та Україною

Про це він заявив у ефірі програми "Дебати з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Для того, щоб перемовини відбувались, мають бути передумови. Росія посилає сигнали: відмова від НАТО, виконання Мінських домовленостей з інтеграцією Донбасу на найжорсткіших умовах в Україну, зняти питання Криму, нейтральний статус України. Це приблизно перелік умов, які можуть висуватись Кремлем, як передумова до обговорень під час зустрічі. Інші умови там ніхто обговорювати не збирається і не буде", - сказав політолог.



Він задається питанням, чи хтось уповноважить президента на такі перемовини.



"Росія ще активніше педалює цю тему, їм же вигідно. Тому що, для них у будь-якому випадку, сценарій виграшний. Піде президент на перемовини - розкол українського суспільства, політикуму і нестабільність. Не піде - теж можна хитати ситуацію", - вважає Мусієнко.



Політолог звернув увагу на пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердоган щодо посередництва між Україною і РФ.



"Я б взагалі зосередився на пропозиції Туреччини і наполягав на тому, щоб Мінський формат перенести до Стамбулу чи Анкари. Давайте пропонувати там перемовини. А ідея прямих перемовин - вона хибна. Не можна іти на такі кроки, коли Росія продовжує слабшати. Треба почекати, перемовний формат сам викристалізується по собі. Не треба поспішати з кроками, які матимуть точно негативні наслідки для державності та українського народу", - підсумував політолог.





Президент Володимир Зеленський заявив, що війну з РФ неможливо зупинити без прямих перемовин із агресором.