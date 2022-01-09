Вихідці з Кавказу викрали бізнесмена на Полтавщині. Й після отримання викупу хотіли втопити у Дніпрі

Подробиці із посиланням на офіційний ТГ-канал Карного розшуку наводить Еспресо.TV.



"До поліції Полтавщини надійшло повідомлення про те, що напередодні новорічної ночі 55-річний місцевий підприємець раптово перестав виходити на зв'язок. Оперативники провели ряд першочергових заходів та встановили, що автомобіль безвісти зниклого потерпілого знаходиться в одному із міст Київської області. Рахунок йшов на хвилини", - наголошують правоохоронці.



Вбивству вдалося запобігти завдяки роботі працівників Департаменту карного розшуку Нацполіції, Управління карного розшуку ГУНП в Полтавській області, слідчих, а також співробітників управління карного розшуку та інших оперативних служб ГУНП у місті Києві, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу.











"За встановленою інформацією, група осіб з кавказького регіону зазделегідь спланували та підготувались до вчинення жорстокого злочину: придбали надувний човен , трос, гантелі тощо. Викравши чоловіка вони вимагали грошові кошти. Потім планували вбити, а тіло викинути в річку Дніпро, що в місті Києві", - кажуть у Карному розшуку.



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Проведеними невідкладними слідчими діями поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого і звільнили його. Крім цього було вилучено ряд речових доказів, серед яких і транспортний засіб, на якому пересувались зловмисники.















Підозрюваних затримано. Наразі їх дії кваліфікують за статтями 115 (умисне вбивство), 189 (вимагання), 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, в складі організованої злочинної групи.



Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи, а також замовники злочину.





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