Використовувати дрони з Ірану росіянам заважають морози

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Динаміка використання дронів зменшується, тому що ці літальні апарати виконані з пластику та інших матеріалів, що складно переживають морози та погані погодні умови", - сказав Силкін.

За його словами, зараз здебільшого відбуваються тільки тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення та тренує дозаправлення в небі.

Він також зазначив, що Україна отримує достатню кількість ППО, аби збивати 75-80% повітряних цілей.

"На жаль ми не маємо можливості зупинити постачання бомб та дронів для Росії, але ми отримуємо достатню кількість засобів ППО від західних партнерів. Ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей", - розповів речник.

За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 90 тис. окупантів, 5883 бронемашини й 1564 дрони.

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