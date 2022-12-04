Використовувати дрони з Ірану росіянам заважають морози
Речник командувача об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін розповів, що росіяни зменшили обстріли дронами, оскільки ці літальні апарати не готові до морозів
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Динаміка використання дронів зменшується, тому що ці літальні апарати виконані з пластику та інших матеріалів, що складно переживають морози та погані погодні умови", - сказав Силкін.
За його словами, зараз здебільшого відбуваються тільки тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення та тренує дозаправлення в небі.
Він також зазначив, що Україна отримує достатню кількість ППО, аби збивати 75-80% повітряних цілей.
"На жаль ми не маємо можливості зупинити постачання бомб та дронів для Росії, але ми отримуємо достатню кількість засобів ППО від західних партнерів. Ми збиваємо близько 75-80% повітряних цілей", - розповів речник.
- За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 90 тис. окупантів, 5883 бронемашини й 1564 дрони.
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