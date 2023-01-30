Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади, половину оплатить Фонд Порошенка
Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на комплекс БПЛА "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади, яка дислокується на Київщині
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
Вартість комплексу із трьох безпілотників та станції управління 340 тис. євро, половину з них сплатить Фонд Порошенка.
"Я не сприймаю фразу: треба вмирати за Україну. За Україну треба жити і вбивати її ворогів. І тому ми взялися за дуже амбітну справу – зібрати половину коштів на унікальний комплекс безпілотників "Посейдон", який є очима для нашої української артилерії. Комплекс – це система управління і три "пташки". Він коштує 340 тисяч євро. Ми збираємо 170 тисяч, другу половину коштів оплачує Петро Порошенко", – пояснює Сюмар.
"Безпілотники – це найнеобхідніша річ в сучасній війні. Бо вони дають можливість бачити цілі і дають можливості їх вражати, без безпосередньої участі людини. Ми хочемо купити найкращий безпілотний комплекс "Посейдон" для артилеристів 43-ї бригади. До речі, "Посейдон" цілком може бути і ударним, тобто нести вибухівку і знищувати ворога", – зазначила Сюмар.
"43-я бригада – це хлопці, які разом з 72-ю бригадою розбили і врешті витіснили росіян з-під Києва. І столиця повернулася до життя. До нормального життя має повернутися вся Україна! Зараз 43-я на Донбасі. Але ніхто не має сумніву – якщо ми не розіб’ємо росіян там, вони знову прийдуть сюди. Вони підуть так далеко, як ми їм дозволимо. Але ми – не дозволимо. Ми будемо справжнім тилом. Ми будемо донатити, волонтерити і купувати для ЗСУ те, що дає можливість вбивати ворога. Якомога більше ворогів", – наголошує Вікторія Сюмар.
"Допоможіть нам зібрати на комплекс "Посейдон", а ми потім покажемо відео, як за допомогою "Посейдонів" наші хлопці знищують техніку ворога!", – пише депутатка.
"5169330530160180 – картка БФ "Надійний тил" у ПриватБанку. Це цільовий збір лише під "Посейдони". Ми прозвітуємо про кожну копійку. Давайте разом зробимо так, аби швидше закінчити цю війну. Артилерія + "Посейдони" – це формула нашого успіху", – переконана Сюмар.
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