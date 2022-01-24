Вимагав у іноземця $5 тис. за продовження посвідки на проживання: на Івано-Франківщині затримали поліцейського

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



За інформацією слідства, поліцейський за $5 тис. обіцяв іноземцю надати позитивні рекомендації до міграційної служби щодо можливості продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.







Правоохорнця затримали під час отримання всієї суми грошей. Кошти вилучені.



ДБР розпочала провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

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