Вимагав у іноземця $5 тис. за продовження посвідки на проживання: на Івано-Франківщині затримали поліцейського
В Івано-Франківській області ДБР викрило правоохронця на вимаганні $5 тис. у іноземця
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
За інформацією слідства, поліцейський за $5 тис. обіцяв іноземцю надати позитивні рекомендації до міграційної служби щодо можливості продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.
Правоохорнця затримали під час отримання всієї суми грошей. Кошти вилучені.
ДБР розпочала провадження за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 31.91Продаж 32.36
- Актуальне
- Важливе