Вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток на Черкащині, передали гуманітарну допомогу – Марина Порошенко

"У переддень світлого свята Великодня разом з командою "Європейська Солідарність" ми сформували черговий гуманітарний вантаж для наших співвітчизників, які, рятуючись від збройної агресії росіян, були вимушені покинути рідні домівки та нині знайшли прихисток на Черкащині", – пише Марина Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Коли довкола Києва точилися активні бойові дії, до Черкаської області прибували переважно мешканці Бучі, Ірпеня, Броварського та Баришівського районів. Одні зупинялися для короткотривалого перепочинку і рухалися далі на захід, інші – залишалися на Черкащині на постійній основі. Зараз до області приїздить багато жінок та дітей з Донецької та Луганської областей. На жаль, з кожним днем вимушених переселенців стає все більше", – констатує Марина Порошенко.

"Кожному з них потрібен дах над головою, захист та підтримка. І я надзвичайно вдячна всім черкащанам за справжній приклад жертовності та людяності. До прикладу, тільки невеличка Буцька громада, яка налічує лише 5 тисяч мешканців, прийняла у себе 7 тисяч вимушених переселенців. А Жашківська об’єднана територіальна громада – близько 10 тисяч", – розповідає пані Марина.

"Саме для переселенців, які зараз перебувають у цих громадах, ми підготували дитяче харчування та засоби гігієни, продуктові набори та м’ясні консерви. Також для них ми передали Великодні паски, аби навіть далеко від дому, кожен відчув свято, дружне плече співвітчизників і сповнився вірою в нашу перемогу!", – наголошує Марина Порошенко.