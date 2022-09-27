Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"За даними контррозвідки СБУ, ворожою поплічницею є посадовиця одного зі столичних Центрів надання адміністративних послуг, яка після початку повномасштабного вторгнення створила у соцмережі власний фейковий акаунт", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що жінка публікувала свої "дописи" під псевдонімом Альона Донская, а "інформприводи" брала з пропагандистських ресурсів РФ.

Окрім цього, вона закликала українців до захоплення державної влади й агітувала підтримати окупаційні угруповання РФ. А також, жінка виправдовувала злочини окупантів, у тому числі обстріли українських міст і вбивства мирних жителів.

"На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи створюють загрозу державній безпеці України", - повідомляє СБУ.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



24 вересня стало відомо, що на Харківщині в колабораціонізмі заочно підозрюють очільника окупаційної так званої народної міліції Козачої Лопані.

27 вересня СБУ затримала колаборанта, який коригував удари російських дронів-камікадзе на півдні Одещини.

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