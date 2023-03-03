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Вирішити ситуацію на Запорізькій АЕС може лише повне виведення російських військ і техніки, – заява ЄС

3 березня, 2023 п'ятниця
05:51
Світ Запорізька АЕС

Євросоюз наголосив, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є "абсолютно неприйнятною"

Про це йдеться у заяві ЄС щодо агресії РФ проти України, ухваленій під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 2 березня.

ЄС зазначив, що глибоко стурбований нещодавніми вибухами поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та продовженням дій Росії з незаконної окупації і контролю над об’єктом. 

"Вирішити ситуацію може лише повне виведення російських військ і техніки з приміщень. Ми знову наголошуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є абсолютно неприйнятною. Ми підтримуємо зусилля Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо зміцнення ядерної безпеки та захисту в Україні, в тому числі шляхом постійної присутності експертів МАГАТЕ та припинення всіх бойових дій на ЗАЕС і навколо неї та навколишньої інфраструктури", – йдеться в заяві.

Окрім того, в заяві запевнили в "непохитній підтримці та солідарності з Україною". 

"Наші уряди та наш народ чітко дали зрозуміти: ми підтримуємо Україну, коли вона здійснює своє невід’ємне право на самооборону від агресивної війни Росії відповідно до міжнародного права, зокрема статті 51 Статуту ООН, і будемо продовжувати це робити допоки скільки потрібно", – зазначив Євросоюз.

У заяві також наголосили, що Україна має право звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими Росією територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. І додали, що ЄС і його держави-члени продовжать підтримку Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому аспектах, а крім того, підтримуватимуть відбудову України, для якої мають намір використовувати заморожені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. 

ЄС засудив атаки Росії на житлові будинки, школи, медичні заклади, культурні об’єкти, а також на критично важливу інфраструктуру України, зокрема її системи енерго-, тепло- та водопостачання. "Навмисне націлювання на цивільних осіб і цивільні об'єкти є воєнним злочином. ЄС твердо налаштований притягнути до відповідальності всіх командирів, виконавців і пособників воєнних злочинів та інших найбільш тяжких злочинів, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України", – зазначено в заяві. 

Євросоюз також засудив порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права на окупованих частинах України, окремо згадавши про вплив війни на українських дітей, зокрема про їхнє незаконне примусове переміщення та депортацію до РФ, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, включно з четвертою Женевською конвенцією.

  • 3 лютого в заяві, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, представники ЄС закликали Росію повернути понад 70 захоплених броньованих автівок СММ ОБСЄ й негайно звільнити утримуваних співробітників місії

 
ЄС
війна з Росією
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