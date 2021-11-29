"Вітаємо зусилля потужного гравця": у ОП прокоментували намір Ердогана стати посередником між Україною та Росією
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про готовність виступити посередником між Україною та Росією
Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.
"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у важкі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше, ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким є Туреччина на глобальному політичному ринку", - зазначив Подоляк.
За його словами, позиція Туреччини завжди аргументована і враховується іншими гравцями.
"Президенти Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Попутно зауважу, що турецький президент в контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар", - додав радник.
Подоляк уточнив, що Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним передав список полонених кримських татар.
"Є й інші такі приклади, в тому числі і вельми делікатні, які поки не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильним, щоб російська сторона не відкидала посередницькі зусилля президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані і відображають інтереси всього нашого регіону", - додав радник очільника Офісу президента.
- 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.
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