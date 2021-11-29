"Вітаємо зусилля потужного гравця": у ОП прокоментували намір Ердогана стати посередником між Україною та Росією

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

"Ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну, для звільнення людей, які утримуються в полоні або які потрапили у важкі життєві умови у зв'язку з багаторічними агресивними діями проксі-груп РФ. І тим більше, ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким є Туреччина на глобальному політичному ринку", - зазначив Подоляк.

За його словами, позиція Туреччини завжди аргументована і враховується іншими гравцями.

"Президенти Зеленський і Ердоган неодноразово обговорювали те, що можна зробити для ефективної стабілізації ситуації в нашому регіоні. Попутно зауважу, що турецький президент в контактах зі своїм російським колегою незмінно намагається позначити проблеми регіональної безпеки. Особливо в тих аспектах, які стосуються долі кримських татар", - додав радник.

Подоляк уточнив, що Ердоган на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним передав список полонених кримських татар.

"Є й інші такі приклади, в тому числі і вельми делікатні, які поки не підлягають публічному озвучуванню. Ми дуже цінуємо цю активність президента Ердогана і вдячні за неї. І було б правильним, щоб російська сторона не відкидала посередницькі зусилля президента Туреччини. Ці зусилля справедливі, збалансовані і відображають інтереси всього нашого регіону", - додав радник очільника Офісу президента.

29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником між Україною та Росією.