Що мегакорисного вчинила з українцями ця війна — позбавила сантименту до Росії в численних українських русофілів різного штибу і калібру, — від лагідних "культурних" до упоротих імперських войовничих.

Сантимент українців до Росії був закроєний на багатьох речах і більша частина симпатій до Росії трималась на спадщині СРСР - "культура"- геополітика-мілітаризм-молодість.

Так, Україна частина колишнього СРСР, і ностальгуючих за совком у нас чимало і вони цілком синхронізовані із такими ж у Росії. А з огляду на те, що Росія - правонаступниця СРСР, то вона успадкувала і частину ностальгії за цим державним утворенням.

Але Росії було вигідно лежати й вдавати фата-моргану. Як тільки вона "встала з колін" і проявила активність — одразу ілюзії розвіялись. Вірніше, Росія встала, а ілюзії так і не змогли. Нічого величного з того, за чим зітхали симпатики, у неї не виявилось.

Путін втратив не тільки те, за чим ішов, — підтримку і рейтинги в Росії, а і симпатиків Росії в Україні

Великі нащадки руского балєту і Достоєвського срали, перепрошую, в окупованих квартирах, ґвалтували, крали унітази й не всі з них бачили асфальт і освітлення в селах і писали без помилок. А ті, що воюють проти них в лавах ЗСУ – часто краще знайомі з творами їх класиків просто в силу кращої освіченості.

Великий стратег і "всєхпєрєіграл" Путін виявився сліпим самодуром, який зіґнорив здоровий глузд та логіку і застряг по шию в багнюці.

А тих, хто програє, — не любить ніхто. І це стосується не тільки Росії. Історія знає безліч прикладів, коли невдала війна чи військова операція хоронила кар'єру президентів великих країн, а, навпаки, успішно проведена — стрімко підіймала невисокі рейтинги.

Лагідні "культурні" русофіли отримали шок від російських танків, бомб і ракет, а упороті імперські — не менший шок від того, що ці танки, бомби й ракети виявились не такими вже і страшними та ефективними

Росія не отримала блискучої перемоги, і Путін втратив не тільки те, за чим ішов — підтримку і рейтинги в Росії, а і симпатиків Росії в Україні. Ніхто не хоче бути на боці армії та країни, на чию адресу за останніх 8 місяців згенеровано тисячі дошкульних мемів, а сама вона з "геополітичного" титана перетворилась на посміховисько.

Лагідні "культурні" русофіли отримали шок від російських танків, бомб і ракет, а упороті імперські — не менший шок від того, що ці танки, бомби й ракети виявились не такими вже і страшними та ефективними. І декілька хаймарсів можуть зупинити та заморозити цілу армаду російських солдатів.

Українці з гречкосіїв раптом виявились талановитими зарізяками й зібрали собі всі симпатії тих, хто вмлівав від сили та впливовості. І в Україні, і у світі, і навіть у самій Росії. Частині росіян традиційно хочеться бути переможцями, але власна армія доставляє лише пекучий сором, тому вони перемикнулися на вболівання за армію українську ????

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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