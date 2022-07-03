Війна РФ проти України триває понад 4 місяці, але втоми немає: уряди країн НАТО і ЄС працюють на повну, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
Радник прем’єр-міністра Словаччини Олександр Дулеба вважає, що не зважаючи на те, що війна країни-агресорки Росії проти України триває понад 4 місяці, втоми урядів країн Північноатлантичного альянсу і Європейського Союзу немає
Словацький політолог розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Війна Російської Федерації проти України триває понад 4 місяці, але з боку урядів країн НАТО і Євросоюзу втомленості немає", - зазначив Дулеба.
Радник премʼєр-міністра Словаччини додав, що медійний простір працює хвилями.
"Медійний простір у країнах Заходу працює хвилями: яскраві теми, потім іде якась втомленість", - зауважив Олександр Дулеба.
- 3 липня стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер не виключає можливості передачі Україні винищувачів і танків.
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