Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"По картинці схоже, що літак Іл-76 був збитий зенітною ракетою, однак якою і звідки вона стартувала не відомо, але не з Липців, як пишуть росіяни, бо там 100 км. Якщо взяти трохи ближчий район від Вовчанська, де всього 45 км, і якби там, наприклад, наші військові хотіли збити ворожий транспортний літак, то вони б поставили на мінімальну відстань. Біля Вовчанська можна було б заховати ще 30 км вглиб нашої території. Схоже на збиття літака, бо його нижня частина зрешечена, що подібно на ураження від елементів зенітної ракети. Але якщо потрібно було б сфальсифікувати, то можна з кількох видів зброї розстріляти цю частину на землі, і було б дуже схоже на ураження зенітної ракети", - прокоментував експерт з авіації.

Валерій Романенко зауважив, що з місця катастрофи видно, що відбулося падіння літака, який був заправлений великою кількістю палива, тому відбувся вибух власне палива, а літак рознесено на дрібні шматочки. Росіяни знайшли тіла 6 членів екіпажу, а щодо інших тіл не було заявлено чи показано.

Що відомо про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76

24 січня у Корочанскому районі Білгородської області РФ впав військово-транспортний російський літак Іл-76. У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, в збитті якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання. Натомість у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони контролюють повітряний простір та відстежують точки запусків ракет і логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації та будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.