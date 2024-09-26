Бомба JSOW може перетворитися на далекобійну ракету: Defense Express про новий пакет допомоги від США

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вперше було оголошено про передачу JSOW. Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих відстанях. Боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Бомба може наводитися на ціль за допомогою різних систем наведення, тобто в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення, поєднана з супутником, а також інфрачервона система. Маса авіабомби досягає 450 кілограмів", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, цікавим є те, що подібні авіабомби являють собою комплект, який може допрацьовуватися. У США була думка встановити на ці бомби додатковий двигун. У такому випадку ця бомба може летіти на відстань понад 500 км.

"Крім того, подібні бомби не використовують систему DSMAC. З РФ лунали заяви про те, що передача подібних даних американцями може означати певні червоні лінії. Без цих даних ця авіаційна бомба може легко перетворитися на далекобійну ракету. Причому це можна зробити швидко і у великих кількостях. JSOW може ефективно використовуватися по цілях у глибині РФ", - наголосив Рябих.