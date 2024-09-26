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Бомба JSOW може перетворитися на далекобійну ракету: Defense Express про новий пакет допомоги від США

Оксана Ліховід
26 вересня, 2024 четвер
17:49
Війна з Росією Американські боєприпаси

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що боєприпас JSOW може ефективно використовуватися по цілях у глибині території РФ

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Вперше було оголошено про передачу JSOW. Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих відстанях. Боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Бомба може наводитися на ціль за допомогою різних систем наведення, тобто в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення, поєднана з супутником, а також інфрачервона система. Маса авіабомби досягає 450 кілограмів", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, цікавим є те, що подібні авіабомби являють собою комплект, який може допрацьовуватися. У США була думка встановити на ці бомби додатковий двигун. У такому випадку ця бомба може летіти на відстань понад 500 км.

"Крім того, подібні бомби не використовують систему DSMAC. З РФ лунали заяви про те, що передача подібних даних американцями може означати певні червоні лінії. Без цих даних ця авіаційна бомба може легко перетворитися на далекобійну ракету. Причому це можна зробити швидко і у великих кількостях. JSOW може ефективно використовуватися по цілях у глибині РФ", - наголосив Рябих.

  • На початку вересня адміністрація Джо Байдена вела термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити використати $6 млрд військової допомоги Україні до кінцевого терміну 30 вересня. Якщо кошти до цього моменту не передадуть, є ризик їх втратити.
  • Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 млрд доларів, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності.

Теги:
Новини
Росія
зброя
США
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
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