Енергоатом не збудував необхідних захисних споруд над відкритими розподільчими пристроями, - експертка з питань ядерної енергетики й безпеки Кошарна

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Вважаю, що злочинна бездіяльність була з боку НАЕК "Енергоатом", який не збудував захисних споруд другого рівня над відкритими розподільчими пристроями. На відміну від Укренерго, який зробив запас трансформаторів різних рівнів напруги, Енергоатом не створив таких запасів", - наголосила Кошарна.

За словами експертки з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки, відкритий розподільчий пристрій є власністю Енергоатому, а не Укренерго.

"Якщо, наприклад, у другому ешелоні буде влучання, що пов'язане з видачею потужності, і АЕС не зможе працювати через непрацездатність цих пристроїв, то Укренерго має відповідний запас, а НАЕК "Енергоатом" - ні. Ці відкриті розподільчі пристрої розташовані поруч з АЕС", - пояснила Кошарна.

Співзасновниця ГО "Антикризовий експертний ядерний центр України" також додала, що Енергоатом займався підготовчими роботами для будівництва енергоблоків Х3/Х4.

"Ремонтували якийсь кран за 215 млн грн, закупляли будівельні вагончики, але не створили запасів трансформаторів для своїх АЕС. Наприклад, у липні одночасно за добу згоріли два трансформатори Південноукраїнської АЕС. Вони оголосили тендер на закупівлю трансформаторів, звільнили директора, призначили іншого, але проблема не вирішена", - резюмувала Кошарна.