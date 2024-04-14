Будь-яка "нічия" у війні з Росією провокуватиме її йти далі, - майор ЗСУ Трегубов
Майор ЗСУ, журналіст, публіцист, блогер, громадсько-політичний діяч, співзасновник партії "Демократична Сокира" Віктор Трегубов висловив переконання, що перемога у війні з Росією визначить майбутнє України, незалежно від кордонів
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Мені здається, що українців не треба до чогось схиляти, мені здається, що треба просто виграти війну. Я абсолютно щиро переконаний, що залежно від того чи виграємо ми, чи програємо вже не буде мати принципового значення, які кордони. Або Росія просто не зможе продовжувати агресію і тоді мова буде йти вже про відновлення України у її власне справедливих історичних кордонах, або Росія зможе продовжувати агресію і знов же таки кордони будуть змінені через те, що вона пертиме й далі", - пояснив Трегубов.
За його словами, ця війна для України так чи інакше буде вирішальною в усьому протистоянні з Росією.
"Вона може бути підморожена на кілька років і це буде аж ніяк не оптимальний сценарій, але я не вірю в те, що ось ми там зафіксуємо якийсь кордон і цей кордон стане новим державним кордоном між Україною та Росією так не буде. У цій війні програє якась одна сторона, в цій війні не буде якогось там торгу, чи "нічиєї", бо будь-яка "нічия" відмінна від поновлення української державності 1991 року, вона просто спровокує Росію йти далі. Й навіть, якщо там залишок України вступить в НАТО, мені здається, що зараз, у теперішніх умовах це вже немає такого вирішального значення, як воно мало, наприклад, у 90-ті", - заявив майор ЗСУ.
Публіцист додав, що українці зараз у ситуації, коли все, або нічого.
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