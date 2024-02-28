"Буданов погрожує мирним кримчанам": росіяни вигадали новий фейк
Російська пропаганда запустила фейк, нібито голова ГУР Кирило Буданов погрожує мирним жителям Криму
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Голова ГУР Кирило Буданов застеріг від пересування Кримським мостом і лякає кримчан новим контрнаступом України", - пише прокремлівський Telegram-канал.
Насправді очільник Головного управління розвідки нікого не залякував. Кирило Буданов підкреслив, що Крим буде деокупований. Він рекомендує цивільному населенню не користуватись Кримським мостом.
"Крим – це Україна, і окупанти це усвідомлюють, тому і поширюють подібні фейки, щоб залякати цивільне населення "розправами з боку ЗСУ", коли вони зайдуть в Крим", - пише Spravdi.
- 28 лютого стало відомо, що прокремлівські ЗМІ поширюють фейкову інформацію про те, що в Україні нібито функціонує близько 40 американських біолабораторій.
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