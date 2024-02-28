"Буданов погрожує мирним кримчанам": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Голова ГУР Кирило Буданов застеріг від пересування Кримським мостом і лякає кримчан новим контрнаступом України", - пише прокремлівський Telegram-канал.

Насправді очільник Головного управління розвідки нікого не залякував. Кирило Буданов підкреслив, що Крим буде деокупований. Він рекомендує цивільному населенню не користуватись Кримським мостом.

"Крим – це Україна, і окупанти це усвідомлюють, тому і поширюють подібні фейки, щоб залякати цивільне населення "розправами з боку ЗСУ", коли вони зайдуть в Крим", - пише Spravdi.