"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк

Про це інформує ЦПД.

Вказано, що російські телеграм-канали почали поширювати новину, що нібито західні союзники України заборонили очільнику ГУР Буданову реалізувати його "план убивств дітей російських чиновників найвищого рангу". Вони посилались на статтю американського видання FOX News.



"На сайті FOX News та інших офіційних сторінках видання немає статті з таким заголовком чи змістом. Отже, інформація про голову ГУР МО України Кирила Буданова є фейковою. Додатковим доказом цього є відсутність будь-яких посилань на так званий матеріал з боку рашистів", - наголосили в ЦПД.

Там додали, що Росія, поширюючи такі вкиди, має намір дискредитувати голову української розвідки.