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"Буданову заборонили реалізовувати план з убивства дітей високопосадовців РФ": російські пропагандисти створили новий фейк

18 липня, 2024 четвер
17:43
Війна з Росією Кирило Буданов

Центр протидії дезінформації спростував російський фейк, що нібито очільник ГУР Кирило Буданов мав план з убивства дітей високопосадовців РФ, який йому заборонили реалізовувати

Зміст

Про це інформує ЦПД. 

Вказано, що російські телеграм-канали почали поширювати новину, що нібито західні союзники України заборонили очільнику ГУР Буданову реалізувати його "план убивств дітей російських чиновників найвищого рангу". Вони посилались на статтю американського видання FOX News. 
 
"На сайті FOX News та інших офіційних сторінках видання немає статті з таким заголовком чи змістом. Отже, інформація про голову ГУР МО України Кирила Буданова є фейковою. Додатковим доказом цього є відсутність будь-яких посилань на так званий матеріал з боку рашистів", - наголосили в ЦПД. 

Там додали, що Росія, поширюючи такі вкиди, має намір дискредитувати голову української розвідки. 

  • Раніше стало відомо, що російська пропаганда працює над тим, щоб зобразити очільника ГУР Кирила Буданова конкурентом Володимира Зеленського. 
Теги:
Україна
фейк
ГУР
США
Кирило Буданов
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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