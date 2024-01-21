Через атаку дронів російський завод "Новатек" зупинив операції на Балтійському терміналі
Російська енергетична компанія "Новатек" зупинила операції на своєму експортному терміналі палива на Балтійському морі після атаки безпілотників
Про це пише Bloomberg.
"За даними "Новатек", Усть-Лузький газоконденсатопереробний завод припинив всі технологічні операції", - йдеться в повідомленні.
Також на заводі повідомили, що внаслідок атаки безпілотників постраждалих немає.
- У ніч з 20 на 21 січня російське міноборони заявило про атаку нібито українських БПЛА на три регіони РФ. У Тулі, Орлі та Смоленську прогриміли вибухи. В порту Усть-Луга Ленінградської області загорівся термінал газової компанії "Новатек", а українські спецслужби підтвердили атаку на військовий завод у Тулі, який виробляє зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
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